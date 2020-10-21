7 إجراءات من التعليم لحماية الطلاب حال سقوط الأمطار

مدرسة لمتابعة تنفيذ التعليمات، مع سرعة إخطار الإدارة التعليمية بأى ملاحظات.



٤. وتتابع غرفة العمليات المركزية سير اليوم الدراسي بجميع مدارس الجمهورية لحظة بلحظة، للتأكد من سير الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على اليوم الدراسي.



٥. التأكد من صيانة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء.



٦. توعية التلاميذ بعدم تواجدهم في أماكن مرتفعة والابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم.



٧. إبعاد المعلمين والطلاب عن أسلاك الكهرباء.



وانتظمت الدراسة في المدارس التي تعمل السبت، وبعض المدارس الحكومية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.



وحرصت إدارات المدارس، على تعقيم الفصول الدراسية صباحًا قبل دخول الطلبة والالتزام بكافة التعليمات والاجراءات الاحترازية وعدم التكدس.



كما شددت على عدم دخول الطلاب إلى المدرسة بلا كمامة، والخضوع لقياس درجات الحرارة.



وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزام كبير من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والتباعد بينهم.



وبدأت الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الماضي، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).



ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).



ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

بالتزامن مع التحذيرات الكثيرة بشأن سقوط أمطار تصل للسيول، كثفت وزارة التربية والتعليم، تحركاتها وإجراءاتها لحماية الطلاب من عدم استقرار الأحوال الجوية.ويرصد "الفجر"، إجراءات وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب حال سقوط أمطار.١. اتخذت وزارة التربية والتعليم، جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أي تقلبات جوية لحماية الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.٢. تمثلت الإجراءات في فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول الدراسية بالمدارس، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما.٣. تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل