مستشار الرئيس يكشف خطورة فصل الشتاء في زمن الكورونا (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في دول العالم الذي يحدث مؤخرًا هو امتداد للموجة الأولى، لافتًا إلى أن "كوفيد 19" ظاهرة من ظواهر الالتهابات الفيروسية بصفة عامة وهي متوقعة ومبنية على تجارب سابقة. 

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المشكلة في فصل الشتاء هو الخلط بين الانفلونزا الموسمية العادية ونزلات البرد وأعراض فيروس كورونا وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. 

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن لقاحات الانفلونزا الموسمية ليست جديدة، معقبا: "كنا ننصح بها منذ سنوات طويلة بصفتنا أخصائيين في أمراض الجهاز التنفسي لفئات معينة"، ناصحا بعض الفئات بالحصول على هذا التطعيم، مثل كبار السن والأطقم الطبية والمصابين بالأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي أو القلب وغيرهما والمصابين بنقص المناعة والحوامل والتي يجب أن يكون لها الأولوية في الحصول على اللقاح". 

وأردف: "هذا اللقاح يقوي مناعة الجسم ويقلل من حدة المرض ويقلل المضاعفات الناتجة عن الأمراض الفيروسية ونقصد الانفلونزا الموسمية، في ظل عدم وجود لقاح محدد لفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98413 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 158 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 105705 حالات من ضمنهم 98413 حالة تم شفاؤها، و6142 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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