الجولة الثامنة.. كل ما تريد معرفته عن القمة الثلاثية لمصر وقبرص واليونان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في إطار تعزيز التعاون وتبادل الرؤى، يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الثلاثية بين مصر، وقبرص، واليونان، في جولتها الثامنة، لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن القمة الثلاثية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

١. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في القمة الثلاثية بين مصر، وقبرص، واليونان، في جولتها الثامنة.

٢. تناقش القضية القبرصية والاستفزازات التركية، وكذلك مسائل الطاقة والهجرة والإرهاب والقضايا الإقليمية وجائحة كورونا.

٣. تأتي "القمة الثلاثية في سياق دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث، وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى، حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي شرق المتوسط والشرق الأوسط.

٤. كما تهدف القمة إلى البناء على ما تحقق خلال القمم السبع السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار الآلية الثلاثية.

٥. وسيكون على جدول أعمال القمة مناقشة استمرار ممارسة العداء التركي فيما يتعلق بالاستكشافات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وقرار فتح الشريط الساحلي لفاماغوستا في انتهاك صريح لقرارات الأمم المتحدة.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

وأثني الرئيس على التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهده التعاون الثنائي بين البلدين من تقدم مضطرد، مشيدًا بالمواقف القبرصية الداعمة لمصر في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، ومؤكدًا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، وتكثيف التشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر و قبرص واليونان.

وسيعقد الرئيس السيسي، لقاء مع رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر واليونان، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما، ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إلى العاصمة نيقوسيا في مستهل زيارته الرسمية إلى قبرص للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

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