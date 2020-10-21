لجنة مخالفات البناء: 8 محظورات تمنع التصالح (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:52 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد الغزالي، رئيس لجنة التصالحات في مخالفات البناء بجهاز القاهرة الجديدة، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف إعادة نظام الهيكل السكني بالدولة.

وتابع خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن هناك 8 محظورات تمنع التصالح من بينها البناء على الأراضي الزراعية، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء على أراضي آثار، موضحا أن قانون التصالح يفيد المواطن في إدخال المرافق بصورة شرعية.

وأشار رئيس لجنة التصالحات في مخالفات البناء بجهاز القاهرة الجديدة، إلى أن قانون التصالح ينطبق على البدروم والروف في المدن الجديدة، لافتا إلى أن القانون يقر كل السبل الإدارية والفنية بالنسبة للمستأجرين لتنفيذ عملية التصالح في المخالفات. 

وأوضح أنه يمكن للمتقدم للتصالح تقديم الطلب مع استكمال كافة المستندات المتعلقة بتقارير السلامة الإنشائية والرسومات التي تحتاجها اللجان الفنية خلال 60 يوما. 

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