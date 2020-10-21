الكشف عن المخطط القطري لتدمير الصومال

طالبت قبائل هبرغدير، ومودلود في الصومال، بطرد رجال قطر من البلاد، بعد كشف مخططهم الخبيث لتدمير البلاد.

أعلنت القبائل الصومالية، عن تشكيل تحالف انتخابى للإطاحة بالرئيس الحالى فرماجو فى الانتخابات القادمة والسيطرة على أغلبية البرلمان.

وتعود الأسباب إلى تزايد النفوذ القطرى في البلاد على حساب المصلحة الوطنية، كما لفت إلى أن قبائل الصومال أكدت عزمها إجراء الانتخابات في موعدها رغم المحاولات القطرية لتأجيل الانتخابات بعد تراجع شعبية طليقها فرماجو.