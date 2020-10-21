مقتل 25 من قوات الأمن الأفغان في كمين نصبته حركته طالبان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
طالبان
طالبان
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل 25 من قوات الأمن الأفغان في كمين نصبته حركته طالبان.

                               

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية فى أفغانستان، عن حدوث اشتباكات بين القوات الأفغانية مع مقاتلى حركة "طالبان" فى كثير من المناطق داخل البلاد تسببت في مقتل 57 جنديا أفغانيا وإصابة العشرات، فيما وصفت بأنها من أكثر الأيام دموية منذ بدء محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية.

 

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول أمني أفغاني قوله إن أكثر الاشتباكات دموية كانت في إقليم أوروزجان بوسط البلاد، حيث قتل 24 من أفراد قوات الأمن الأفغانية، حينما هاجم مقاتلو طالبان نقاط تفتيش أمنية تابعة لهم.

 

وأضاف: هناك أنباء عن اشتباكات وسقوط ضحايا في أقاليم تخار وهلمند وكابيسا وبلخ وميدان وردك وقندز.

 

من جانبها لم تعلن حركة "طالبان" عن وقوع إصابات بين مقاتليها.

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كمين طالبان حركة طالبان القوات الافغانية

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