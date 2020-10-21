ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصات العربية في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 21-10-2020

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
البورصات الخليجية
البورصات الخليجية
الفجر الاقتصادي
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افتتحت مؤشرات البورصة العربية تعاملات اليوم على ارتفاعات قوية في ظل تحسن معدلات السيولة بها.

  

البورصة السعودية :

صعد مؤشر السوق السعودي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 0.39% ليصل إلى مستويات 8565.96 نقطة، حيث ارتفع 162 سهم بينما تراجعت اسهم 27 شركة من اصل أسهم لعدد 203 شركة.

 

البورصة الكويتية:

استهلت تعاملات البورصة الكويتية تعاملات اليوم أيضا على  ارتفاعات جماعى لمؤشراتها، حيث صعد مؤشر السوق الأول وهو الخاص بقياس تحركات الأسهم التى تمتلك معدلات سيولة مرتفعة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستويات 6283.12 نقطة، كما وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4413.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4470.11 نقطة.

 

بورصة  الامارات:

وفي بورصة سوق دبي المالي صعد المؤشر العام في افتتاحية جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليصل إلى مستويات 2190.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق ابو ظبي المالي بنسبة 0.24% ليصعد إلى مستوى 4553.504 نقطة.

 

بورصة عمان :

صعد أيضا مؤشر بورصة سوق عمان الذي يقيس أداء أفضل 30 سهم من حيث السيولة بالسوق بنسبة 0.22% ليصل إلى مستويات 3594.860 نقطة  بدعم من صعود مؤشر القطاع المالي والخدمات.



وكانت معظم أسواق الأسهم في الخليج  غلقت على هبوط  أمس الثلاثاء وتضرر مؤشر دبي على وجه الخصوص من خسائر لبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة.

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