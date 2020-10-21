ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصات العربية في بداية تعاملات اليوم الاربعاء 21-10-2020
افتتحت مؤشرات البورصة العربية تعاملات اليوم على ارتفاعات قوية في ظل تحسن معدلات السيولة بها.
البورصة السعودية :
صعد مؤشر السوق السعودي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 0.39% ليصل إلى مستويات 8565.96 نقطة، حيث ارتفع 162 سهم بينما تراجعت اسهم 27 شركة من اصل أسهم لعدد 203 شركة.
البورصة الكويتية:
استهلت تعاملات البورصة الكويتية تعاملات اليوم أيضا على ارتفاعات جماعى لمؤشراتها، حيث صعد مؤشر السوق الأول وهو الخاص بقياس تحركات الأسهم التى تمتلك معدلات سيولة مرتفعة بنسبة 0.58% ليصل إلى مستويات 6283.12 نقطة، كما وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.450 نقطة ليصل إلى مستوى 4413.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحاً 4.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4470.11 نقطة.
بورصة الامارات:
وفي بورصة سوق دبي المالي صعد المؤشر العام في افتتاحية جلسة اليوم بنسبة 0.4% ليصل إلى مستويات 2190.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق ابو ظبي المالي بنسبة 0.24% ليصعد إلى مستوى 4553.504 نقطة.
بورصة عمان :
صعد أيضا مؤشر بورصة سوق عمان الذي يقيس أداء أفضل 30 سهم من حيث السيولة بالسوق بنسبة 0.22% ليصل إلى مستويات 3594.860 نقطة بدعم من صعود مؤشر القطاع المالي والخدمات.
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