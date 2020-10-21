أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 21-10-2020 في الأسواق المصرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
الدواجن
الدواجن
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار البيض والدواجن  على مستوى الجمهورية، اليو الاربعاء،  استقرار في جميع المحلات، مع تحقيق مصر الإكتفاء الذاتي منه.

 

وسجل سعر كرتونة البيض  ما تراوحت قيمتها بين 37 جنيه  إلى 38 جنيه للطبق الواحد الذي يحتوي على 30 بيضة.

 

 

ويبلغ معدلات إنتاج البيض في مصر نحو 13 مليار بيضة سنويا وحققت مصر اكتفاء ذاتيا منه منذ عدد من الأعوام.

 

 

وعلى صعيد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 21-10-2020، فقد شهدت هي الأخرى استقرار حول مستويات 24 جنيه و26 جنيه للكيلو، بينما استقرت أسعار البط عند 40 جنيه للكيلو.

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