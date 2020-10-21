محافظ الفيوم: توفير مشروعات ملائمة لمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

التقى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بعددٍ من متحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة، للاستماع إليهم وبحث مطالبهم، ووضع أفضل الآليات لتوفير مصادر للدخل لهم بشكل يتلائم وسماتهم الشخصية، بحضور المهندس أيمن عزت، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، والأستاذة منى عيسى، عضو فرع المجلس القومي للمرأة.

أوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن اللقاء تناول سبل دعم ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بالشكل الذي يلائم ظروفهم الشخصية وأساليبهم الحياتية، من خلال توفير عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى توفرها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أهمية التوجه لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بمجالات الحرف اليدوية والانشطة التجارية المختلفة، بواسطة القروض الميسرة من خلال مبادرة مشروعك، أو برنامج فرصة الخاصة بالتضامن الاجتماعي، أو القروض الميسرة لصندوق التنمية المحلية الخاص بإدارة تنمية القرية بديوان عام المحافظة، فضلًا عن تمويلات جهاز تنمية المشروعات.

وكلف محافظ الفيوم خلال اللقاء السكرتير العام المساعد، للتنسيق مع رئيس مركز ومدينة الفيوم، بمراجعة كافة المحلات التابعة لمجلس مدينة الفيوم لتوفير أحدها لتكون منفذًا لبيع منتجات ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة، فضلًا عن تيسير الإجراءات أمامهم حال التقدم لتنفيذ وترخيص مشروعاتهم الصغيرة، من خلال توفير موظف مختص بإنهاء تلك الإجراءات مجمعة تيسيرًا على ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة.

وأكد المحافظ على تدريب ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة على الحرف اليدوية، بالتنسيق بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي من جانب وفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم من جانب آخر، لإكسابهم الخبرة الكافية لاتقان تلك الحرف، مع مراعاة ظروف كل مستفيد وبحث مجالات عمل ملائمة للصم والبكم.

ووجه محافظ الفيوم بعقد لقاء موسع لعددٍ أكبر من ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة، بمراكز المحافظة المختلفة، لرصد كافة مطالب واحتياجات تلك الفئة المهمة من فئات المجتمع، وعرض مبادرات الدولة الميسرة التي تساهم في وضع أفضل الآليات لتنفيذ مشروعاتهم.
محافظ الفيوم: توفير مشروعات ملائمة لمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات
محافظ الفيوم: توفير مشروعات ملائمة لمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات
محافظ الفيوم: توفير مشروعات ملائمة لمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات
محافظ الفيوم: توفير مشروعات ملائمة لمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات
محافظ الفيوم: توفير مشروعات ملائمة لمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات
محافظ الفيوم: توفير مشروعات ملائمة لمتحدي الإعاقة وذوى الاحتياجات

أخبار تهمك

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ حوالي 3 ساعات

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين الأيام المقبلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس قطاع الناشئين بالأهلى يقترح اعطاء فرصة لبعض العناصر المميزة

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور: "أعداء الوطن عايزين يولعوا في البلد"

منذ ساعة و نصف

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

محمود محي الدين: يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تكشف العلاقة بين منخفض حمادة وموجة عدم الاستقرار (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

محمود محي الدين: يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

08:57 ص

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

08:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»