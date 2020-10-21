المكسيك تسجل 555 حالة وفاة و5788 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، فجر يوم الأربعاء، 555 حالة وفاة و5788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت السلطات الصحية المكسيكية، ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 86893 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء 860714 حالة.

وكشفت الحكومة المكسيكية، أن العدد الحقيقي للمصابين يتجاوز بكثير عدد الحالات المؤكدة المعلن عنها.

ويذكر أن المكسيك من بين الدول العشر الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، كما سجلت كذلك رابع أكبر حصيلة وفيات عالميا بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

ويذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم.