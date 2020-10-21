الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:46 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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رفض مسؤولي نادي الزمالك، الاستغناء عن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وتلقى محمد أبو جبل العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد تألقه بشكل لافت مع الزمالك سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا.


وكان أبو جبل قد تلقى اتصالًا من أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بالمنتخب المصري، أكد له عن اختياره في المعسكر المقبل بعد ظهوره بمستوى متميز خلال الفترة الأخيرة.


وكان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما في الدار البيضاء.


ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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