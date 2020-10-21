أسعار"الدولار"تفتتح تعاملات اليوم الأربعاء 21-10-2020 في البنوك المصرية على استقرار
استهلت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها اليوم الأربعاء في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.
أسعار الدولار خلال تعاملات هذا الاسبوع:
وشهدت أسعار الدولار منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع ارتفاعات طفيفة فقط بلغت نحو قرشا واحد وحتى اليوم الاربعاء الموافق 21-10-2020.
وافتتحت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:
سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.
أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية :
وقدم بنك قناة السويس أعلى سعر عند شراء الدولار من العملاء بقيمة 15.66 جنيه للشراء، بينما بلغ فيه سعر بيع الدولار 15.76 جنيه.
أقل سعر بيع الدولار في البنوك المصرية:
قدم بنك الممصرف العربى الدولى أقل أسعار بيع الدولار للجمهور ، حيث بلغ فيه سعر بيع الدولار 15.73 مقابل 15.63 للشراء.
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