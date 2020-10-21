أسعار"الدولار"تفتتح تعاملات اليوم الأربعاء 21-10-2020 في البنوك المصرية على استقرار

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:22 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء
سعر الدولار اليوم الأربعاء
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استهلت أسعار  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تعاملاتها اليوم الأربعاء في البنوك المصرية على استقرار عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار خلال تعاملات هذا الاسبوع:

وشهدت أسعار الدولار منذ بداية تعاملات هذا الأسبوع ارتفاعات طفيفة فقط بلغت نحو قرشا واحد وحتى اليوم الاربعاء الموافق 21-10-2020.

 

 

وافتتحت أسعار الدولار اليوم الأربعاء الموافق 21-10-2020 أسعارها في البنوك المصرية كالأتي:

 

سعر الدولار في البنك المركزي : 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 سعر الدولار في البنك العربي الافريقي: 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة : 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك المصرية :

 

وقدم بنك قناة السويس أعلى سعر عند شراء الدولار من العملاء  بقيمة 15.66 جنيه للشراء، بينما بلغ فيه سعر بيع الدولار 15.76 جنيه.

 

 

أقل سعر بيع الدولار في البنوك المصرية:

 

قدم بنك الممصرف العربى الدولى أقل أسعار بيع الدولار للجمهور ، حيث بلغ فيه سعر بيع الدولار 15.73 مقابل 15.63 للشراء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم 21-10-2020 سعر الدولار الآن فى مصر اليوم الاربعاء سعر الدولار الآن فى مصر اعلى سعر لشراء الدولار اسعار الدولار في جميع البنوك المصرية اسعار الدولار اليوم الاربعاء 21-10-2020 اسعار الدولار اليوم الاربعاء أقل سعر لبيع الدولار

أخبار تهمك

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 23 ساعة

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ ساعة و 9 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور: "أعداء الوطن عايزين يولعوا في البلد"

منذ أقل من نصف ساعة

هدف الأهلي.. الزمالك يدرس التعاقد مع باهر المحمدي

منذ أقل من ساعتين

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ أقل من ساعتين

فتاة التحرش ببني سويف: تركت محافظتي بسبب قسوة تعامل الجيراني معي

منذ أقل من نصف ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 12 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدولار اليوم الاربعاء الموافق 7-8-2019 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21/8/2019 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-9-2019 في البنوك والسوق السوداء

اسعار الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019.. وتحرك جديد في سعر العملة الأمريكية

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 30 -11- 2019.. ارتفاع طفيف للعملة الأمريكية بنهاية نوفمبر

أسعار الدولار في مصر اليوم السبت 19-9-2020 في جميع البنوك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»