قتلى بمشاجرة أمام القنصلية الباكستانية شرقي أفغانستان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
قوات أفغانية
قوات أفغانية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بمقتل أكثر من 15 أفغانيا في مشاجرة أمام القنصلية الباكستانية شرقي أفغانستان.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين، بانفجار سيارة مفخخة في ولاية ننغرهار، شرق البلاد.

 

وبحسب وسائل إعلام أفغانية، انفجرت السيارة المفخخة قرب المجمع الذي يقيم فيه حاكم الولاية.

 

وحاول المسلحون، اقتحام منزل حاكم الولاية، لكن القوات الأمنية تصدت لهم، مشيرين إلى أن الانفجار تسبب أيضا في سقوط قتلى مدنيين.

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مشاجرة قتلى القنصلية الباكستانية افغانستان

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