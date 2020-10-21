خبر سار للزمالك قبل مواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشكو تلقى عددا من الأنباء السارة من جانب الطاقم الطبي للزمالك قبل مواجهة الرجاء في مباراة العودة في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وأعلن أحد المصادر في الطاقم الطبي في الزمالك جاهزية حازم إمام من أجل الحاق بمباراة العودة أمام الرجاء المغربي والمقرر لها السبت المقبل.


كما أصبحت فرص محمود علاء أيضًا قوية ويستطيع المشاركة في اللقاء بعد غيابه عن مباراة الذهاب.


جدير بالذكر أن الزمالك فاز في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بهدف نظيف ويحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل للمباراة النهائية.

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