بلقيس فتحي تهدي جمهورها أغنية جديدة في عيد ميلادها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:21 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلقت الفنانة اليمنية ​بلقيس فتحي​ اغنيتها الجديدة "​يا طير الحب​" على قناتها الرسمية على يوتيوب، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

الأغنية من كلمات علي رياض وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وبدأت الأغنية تحقق رواجا بين الجمهور، اذ ان بلقيس أعلنت عن طرحها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بلقيس كانت قد أهدت مؤخرا ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية "ملكنا"، التي طرحتها عبر "يوتيوب" من كلمات العصري بن كراز المهيري، وألحان محمد الأحمد، وتوزيع فهد سواح.

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