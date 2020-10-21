نبيل فاروق: هذا هو بطل الرجل المستحيل في السينما

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:06 ص
نبيل فاروق
نبيل فاروق
شيماء حسن
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كشف الدكتور نبيل فاروق، رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية، إن نجاح سلسلة كتب رجل المستحيل أساسه تكنيك الكتابة القائم على عنصر المفاجئة.

وقال "نبيل" في حواره مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "احترت أحمد عز لأداء دور بطل رجل المستحيل من أحد صور في مكتب ريجيسير قبل 21 سنة، ولكن المشروع توقف بعدها".

وأضاف: "قابلته فعلًا وربطتني به صداقة، وكنت بعتبره مثل ابني وكان بيأخد رأيي في أعماله الدرامية أو السينمائية وكنت بقوله اعمل ايه ومتعملش ايه".

وفي سياق منفصل كشف رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية، عن تنبؤه بفيروس جديد في روايته "بصمة الموت" قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات طويلة.

وقال: "توقعي في بصمة الموت بفيروس جديد أساسه التنبؤ العلمي المبني على حقائق ودراسات، تنبؤي بأن هناك فيروسات محوره كان مبني على قراءاتي عن طبيعة الفيروسات وكيف يمكن أن تتحول ويصبح كارثة على العالم زي ما حصل مع فيروس كورونا".

وتابع: "أتوقع أن فيروس كورونا سيأتي عليه مرحلة ويتوقف تأثيره سواء بعد حدوث مناعة جماعية أو مع انكسار طوره الخطير أو حتى بعد ظهور اللقاحات".

واستطرد: "تنبؤي بفيروس كورونا ليس الأول، وسبق وأن تكلمت في رواياتي عن الاستنساخ وغضب ناس كثيرون مني واتهاجمت كتير بعدها، وأيضًا في أحد رواياتي تنبأت بالفاكس والناس قالت إني مغرق في الخيال كثيرًا".

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