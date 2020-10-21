مبروك عطية عن إلقاء سيدة عراقية أطفالها في النهر: لحظة عمى (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، تعليقا على إلقاء سيدة عراقية طفليها في النهر، مشيرًا إلى أنه شيئا واردا، وموجود في أعلى طبقة بالبشر لأقل طبقة، معلقا: "في لحظة عمي بتيجي لكل الناس، ولا يستثني منها أحد إلا الأنبياء".

وأشار "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مواقف توصلنا إلى لحظة العمى، مستدلا بإثنين يتحدثان وإحداهما يقول للأخر "فرجني هتعمل إيه، أعلى ما في خليك اركبه"، فيصل الطرف الآخر إلى لحظة عمى.

وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أن فشل الحوار، وتجاهل العلاقة بين الأشخاص يؤدي إلى حدوث لحظة العمي، التي قد ينتج عنها أفعال خاطئة، متابعا: "اللي بيموت ولاده بيموت معاهم في لحظة قتلهم".

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