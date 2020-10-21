سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفل اليوم الفنان سليمان عيد بحفل زفاف ابنته، وفي أحد الفنادق وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين.

وظهر في الصور الأولى لحفل الزفاف، الفنان خالد سرحان، وحمادة صميدة، ونجم مسرح مصر حمدي الميرغني كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوى، عمروعبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، هاني رمزى، رامي إمام والمخرج أحمد نور.

وكان سليمان عيد، قد تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سرد احمد السقا وقف جمعه به بمنطقى أبو قير بالإسكندرية.

سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)
سليمان عيد يحتفل بعقد قران وزفاف ابنته (صور)

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