كشف ملابسات فيديو تعدي سائق على والده بالشرقية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والده بالضرب بالشرقية، وإحداث إصابته بخدوش بأصابع اليد اليمنى واليسرى.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن سابقة تحرير محضر بالواقعة من عامل، سن 69، مقيم بلبيس بإتهامه لنجله سائق، له معلومات جنائية بالضرب وإحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين والده على مبلغ مالي وقيامه بالتعدي عليه بالضرب لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بوابة الفجر الفجر الشرقية اجراءات قانونيه

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