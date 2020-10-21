كشف ملابسات فيديو تعدي سائق على والده بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والده بالضرب بالشرقية، وإحداث إصابته بخدوش بأصابع اليد اليمنى واليسرى.





وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية عن سابقة تحرير محضر بالواقعة من عامل، سن 69، مقيم بلبيس بإتهامه لنجله سائق، له معلومات جنائية بالضرب وإحداث إصابته.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين والده على مبلغ مالي وقيامه بالتعدي عليه بالضرب لذات السبب.



