مستشار بأكاديمية ناصر: الجيش والشرطة هما ذراعي شعب مصر (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:50 ص
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كل مصري وهو جنين في رحم أمه يُزرع داخله مكونين وهما العقيدة سوء أكان مسلم أو مسيحي، والمكون الثاني هي كلمة من 3 حروف وهى مصر.

وأشار "شهود"، خلال تصريحات عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن القوات المسلحة والشرطة المصرية هما أذرع شعب مصر، معلقا: "زي ما المصريين بيأمروا.. القوات المسلحة تنفذ"، لافتا إلى أن الحروب تغيرت عن شكلها القديم وأصبحت تعتمد على الضغط النفسي، معلقا: "عايزين يحطوا المصري داخل قمقم".

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن قوة القوات المسلحة المصرية لصالح المواطن المصري.

إلى ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسائل مباشرة للجيش والشرطة والمواطنين، خلال كلمة على هامش حفل تخريج دفعات جديدة من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك من يحاول تحريك الشعوب وحشد الرأي العام بالأكاذيب من أجل تدمير بلادهم، لافتا إلى أن الدفاع عن الوطن أمر شريف وعظيم، مضيفًا أن المقاتلين من الخريجين لا يضحون فقط بالوقت والجهد بل أحيانا بالدم أيضًا.

وشدد الرئيس، على أن مصر لن يستطيع أحد من الخارج أن يعتدي عليها، فنحن لا نعتدي علي أحد وجيشنا قادر علي ردع أي معتدٍ، موضحا أن التشكيك والافتراء لا يقل خطورة عن أي اعتداء على الدولة.

ولفت الرئيس، في رسالة بالغة الأهمية إلى إضافة مهمة جديدة لجناحي الأمن من الجيش والشرطة وهي نشر الوعي بالمخاطر التي تحاك ضد الوطن عبر تحديث المواد الدراسية في الكليات العسكرية إضافة إلى واجبهم بالتواصل لتوعية المجندين.

ووجه الرئيس السيسي كلامه للضباط الخريجين،: "وعي أخوك المجند اللي معاك جزء يضاف لمهمتك، علشان هو كمان يساهم بوعيه مع أسرته، مفيش تحدي يقابل البلد بالحرب الحديثة إلا بالوعي الحقيقي".

وقال "القضية عندهم إزاي يحركوا الشعوب لإيذاء بلادهم، كل القضايا والمشاكل مش بتنتهي ومش هتنتهي لأن دي سنة الحياة، لكن الفكرة إزاي أحشد الرأي العام بالسلب، من خلال التشكيك والكذب".

وأكد، أن هناك مهمة إضافية للجيش والشرطة، من خلال توعية الأبناء المجندين في الوحدات المختلفة بالمخاطر التي تحاك ضد الدولة، لأن الخطر الحقيقي الآن هي حرب الإشاعات والمعلومات والتي لا تقل خطورة مما يدفعنا للحظر ومما يدعونا لتكرار التنبيه عن آليات حشد الرأي العام بالسلب والتشكيك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ناجي شهود مصر بوابة الفجر الكليات العسكريه الفجر

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يكشف مفاجأة بشأن عمله في الأهلي مع جوزيه

منذ ساعة الا ربع

مشاداة بين مؤيدي ومعارضي مرشح "النور" في مؤتمر انتخابي بكفر الشيخ (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة بسبب الطقس

منذ حوالي 9 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

ممثل شهير يعلن عن إصابته بالسرطان

منذ ساعة و 23 دقيقة

قد يتم بيع النادي.. مدرب غزل المحلة يفجر مفاجأة كبرى

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 20 ساعة

هدف الأهلي.. الزمالك يدرس التعاقد مع باهر المحمدي

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

مدير الكلية الحربية للخريجين: أنتم الدماء الجديدة التي تزيد الجيش قوة (فيديو)

مستشار عسكري: حفل تخرج الكلية الحربية رسالة طمأنة للشعب (فيديو)

مستشار عسكري: الجماعة فشلت في أخونة القوات المسلحة (فيديو)

خبير استراتيجي: حفل تخرج الكليات العسكرية يوم عيد للقوات المسلحة (فيديو)

مستشار بأكاديمية ناصر: تخريج دفعات عسكرية جديدة شرف لكل المصريين

جمال كشكي: الوعي هى القضية المركزية لمواجهة الحروب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

09:01 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»