علي قاسم يكشف عن أصعب الأدوار التي جسدها وأهمها





تحدث الفنان الشاب علي قاسم، عن بدايته في عالم الفن، وكونه مهندس قبل دخوله مجال الفن والتمثيل.وقال "قاسم" من خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"،أنه مر بعدد من الصعوبات بسبب إجراء الاختبارات مع مساعد مخرج ومن الصعب قبول الشخص.وتابع علي قاسم أنه قام بمشهدين من أصعب الأدوار في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، ومن أكثر الأدوار التي فرقت في مهنته هو مشهد مع مي الغيطي يوم زفافهم في مسلسل "طايع".