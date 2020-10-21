ميدو: كاف يتجه لإشراك بطل الكونفدرالية في دوري الأبطال بشكل مباشر

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، عن مفاجأة يخطط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

 

حيث يتجه الاتحاد الإفريقي لإشراك بطل الكونفدرالية الإفريقية في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بشكل مباشر، بداية من النسخة المقبلة.

 

وفي سياق متصل، أشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن بيراميدز أثبت أنه فريق كبير، ويمتلك شخصية بتأهله إلى نهائي الكونفدرالية.

 

وأوضح أن مهمة بيراميدز في نهائي الكونفدرالية ستكون غاية في الصعوبة، لمواجهة نهضة بركان "نادي فوزي لقجع.

 

جدير بالذكر أن بيراميدز نجح في التأهل إلى نهائي الكونفدرالية عقب فوزه على حوريا الغيني بهدفين دون رد في نصف النهائي.

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