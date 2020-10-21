نبيلة عبيد عن محمود ياسين: لم يُشعرني برهبة الوقوف أمامه

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:42 ص
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
كـسـاب أحـمـد
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كشفت الفنانة الكبيرة نادية عبيد، ذكرياتها مع الفنان الراحل محمود ياسين، في الأعمال التي شاركته فيها وخاصة فيلم "ولايزال التحقيق مستمرًا "، قائلة: "بحكم عملي معه، فهو فنان يحب شغله ويحترم عمله وزملاءه ومواعيده دقيقة جدًا، ومتواضع لأقصى درجة يتخليها أحد، وكان بيدخل البلاتوه بيسلم على كل الناس من كبيرهم لأصغرهم ويقلهم صباح الخير".

وتابعت "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في فقرة خاصة عن الفنان الراحل محمود ياسين عبر برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، قائلة: "اللي كنا بنشوفه من تصرفاته كانت حاجة كبيرة أوي وكان يتلقى التعليمات من المخرج بمنتهى التواضع، ويحترم كل زملاءه وزميلاته وعمري ما سمعته إنه دخل في نقاش في حق حد بالغلط".

وأضافت: "اشتغلت معاه في فيلم (وسقطت في بحر العسل)، وفيلم (الشريدة)، صحيح مكنتش عاوزة أعمل الدور ده، لكن هو تدخل وطلب منه أشرف فهمي التدخل حتى أقبل الدور، وقلت وقتها مش عاوزة لأني كنت بحضر دوري في فيلم (ولايزال التحقيق مستمرًا) ولكن هو أقنعني بيه وعملته".

وتابعت: "عملت الدور فعلًا ونجحت، وقلي: (شفتي مكنتيش عاوزه تعمليه)، وعجب الناس كلها وأعقبها بقى التعاون في (ولايزال التحقيق مستمرًا) ثم (أيام في الحلال) واللي كان فيلم مهم جدًا بالقامات اللي ضمها".

وحول أقرب الأفلام لقلبها التي شاركته فيها قالت: "فيلم (ولايزال التحقيق مستمرًا) أقرب الأعمال لقلبي لأن الراحل إحسان عبد القدوس أقنعني بقبوله وقال لي: (شاركي في الفيلم ده لأنه هيعمل منك ممثلة كويسة)، وبالفعل هي النقلة الأهم في مسيرتي الفنية وأعقبها نجاحات كبيرة بالنسبة لي".

وحول الجانب الفني في محمود ياسين قالت "عبيد": "فنان عظيم وأنا لما اشتغلت معاه بقى بينا كيميا، هو خلاص حفظني وعارف أنا بعمل إيه، وهو كان فنان متواضع جدًا عمره ما حسسنا بالرهبة وإحنا واقفين قدامه كان ممثل ماحصلش".

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