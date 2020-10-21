مدير مدرسة فيصل يروي تفاصيل مشاجرته مع ولي أمر

كشف خالد فاروق، مدير مدرسة فضل الحديثة في منطقة فيصل، تفاصيل المشاجرة التي اندلعت بينه وبين أحد أولياء الأمور والتي تطورت إلى حد التشابك بالأيدي والضرب العنيف.



وقال "فاروق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن المشكلة لم تكن بسبب مصروفات المدارس كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب في المشكلة كان خلافا مع أحد أولياء الأمور على مكان دخول طفلتها إلى المدرسة".



وأضاف مدير مدرسة فضل الحديثة، أن "المدرسة بها أكثر من 10 بوابات للدخول والخروج، والسيدة أصرت على دخول ابنتها من البوابة الرئيس المخصصة للخروج فقط، بحجة أن مكان الدخول بعيد عن مقرها سكنها، واحتدت في الكلام وقالت: "أعمل إيه"، فقولت لها: "روحي اشتكي".



وتابع: "بعدها ذهبت إلى اجتماع في الإدارة التعليمية، وفور عودتي علمت بأن أحد أولياء الأمور ينتظرني، وعندما ذهبت إليه لم يتحدث معي ودفعني، فكان لابد من الرد عليه لأنه اعتدى على موظف أثناء تأدية عمله، أنا رئيس مجلس إدارة المدرسة وبمثلها والاعتداء عليا اعتداء على المدرسة كلها، وإذا ماكنش الواحد يكون له كرامة يسيبها أحسن".



من جانبه علق الإعلامي عمرو خليل على الواقعة قائلًا: "لم يكن يفترض أن يتطور الأمر بهذا الشكل، وكان أفضل تصرف من مدير المدرسة خاصة أنه قدوة لمن حوله أن يستدعي الأمن، ويأخذ حقوقه بشكل قانوني وليس بدراعه".

