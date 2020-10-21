الكاف يحسم موقف ثلاثي الزمالك من المشاركة في نهائي الأبطال

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حسم الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موقف ثلاثي الزمالك المهدد بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل الزمالك.


وصرح مصدر مسؤول داخل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن البطاقات الصفراء مستمرة حتى المباراة النهائية.


وأوضح المصدر،أن لائحة الإتحاد الأفريقي تنص على أن اللاعب الحاصل على بطاقة صفراء ثالثة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا سيغيب عن المباراة النهائية.


ويمتلك الثلاثي طارق حامد، محمد أبو جبل، ومصطفى محمد، بطاقتين صفراوين خلال مواجهات الزمالك الماضية، بدءاً من ربع النهائي.


وسيعني حصول أي لاعب على بطاقة صفراء خلال مواجهة العودة ضد الرجاء البيضاوي، الغياب عن المباراة النهائية، حال تأهل النادي الأبيض.


وحسم الزمالك لقاء الذهاب لصاله بهدف دون رد، سجله المهاجم أشرف بن شرقي.

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