السجن 3 سنوات لتاجر سلاح بالمنيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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قضت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 3 سنوات لتاجر سلاح، يبق وعثر بحوزته على 3 قطع سلاح فرد خرطوش وأدوات تصنيع السلاح.

تعود أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، بتمكن وحدة مباحث مركز العدوة شمال المنيا، برئاسة الرائد محمد صلاح، بإلقاء القبض على (خ.م) 57 سنة، لاتهامه بالإتجار في السلاح والذخيرة، وبتفتيش منزله  والحفر أسفل الغرف ذو الأرضية الترابية، عُثر على جوال، يحتوي على ثلاث قطع سلاح فرد خرطوش، وأدوات تصنيع السلاح، وذخيرة حية وحُرزت وأحُيلت القضية إلى النيابة.

ومن جانبة أحال المستشار أبوالوفا عيسى، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المتهم (ج.م) 57 سنة، فلاح، ومقيم بندر العدوة لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار في السلاح.

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