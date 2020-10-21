خالد أنور يوجه رسالة ليسرا خلال لقائه في "صاحبة السعادة"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان خالد أنور عن بعض المواقف، في حياته الفنية والتي تعد من المواقف التي لا تنسى.

وقال "أنور" من خلال استضافته في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" أنه تعرض لحادث في مسلسل "هذا المساء" أثناء تصويره مشهد مع الفنانة آية سماحة صعد على الموتوسيكل وقام بالإصطدام في سلم مما جعل السلم يسقط، بمنطقة أكتوبر.

وفي سياق خر وجه رسالة للنجمة يسرا قائلا: "مهما قولت مش هقدر أوفي اللي عملته معايا والمسلسل كان مفاجأة".

وتمنى خالد أنور أن يحصل على جائزة أوسكار، وأن يكون له جزء من نجاح السينما المصرية.

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