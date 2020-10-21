"العناني": مطعم الأهرامات مطابق للاشتراطات الأثرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:58 ص
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام زيدان
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه في ظل الانتهاء هندسياً بنسبة ١٠٠٪؜ من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم ورفع كفاءة الخدمات بها، والذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من الحكومة، تجري الاستعدادات لبدء تشغيل المشروع على أن تكون الزيارة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم قبل منتصف ٢٠٢١.

وأضاف "العناني": "اليوم نعلن افتتاح أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما بهضبة الاهرامات -بدون أي بناء أو إنشاءات طبقا لاشتراطات المنطقة الاثرية - كأولى ثمرات بروتوكول تقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة بين المجلس الاعلى للأثار و الشركة المصرية أوراسكوم  للاستثمار القابضة، والذي تم توقيعه في ديسمبر ٢٠١٨."

وتابع وزير السياحة والآثار: إن المطعم عبارة عن بناء خشبي بسيط ووسادات تفترش الأرض كالطراز البدوي في موقع فريد يرى كل اهرامات الجيزة. كما اشار إلى وصول أول اتوبيس من الحافلات السياحية الكهربائية صديقة للبيئة التي سيتم استخدامها في الزيارة بالمنطقة بعد منع دخول العربات والاتوبيسات داخل المنطقة الأثرية حفاظا على الاثار، عند افتتاح مشروع التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية قبل منتصف ٢٠٢١.

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وزير الآثار خالد العناني بوابة الفجر الفجر الأهرامات

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