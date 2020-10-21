"العناني": مطعم الأهرامات مطابق للاشتراطات الأثرية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه في ظل الانتهاء هندسياً بنسبة ١٠٠٪؜ من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم ورفع كفاءة الخدمات بها، والذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتمويل من الحكومة، تجري الاستعدادات لبدء تشغيل المشروع على أن تكون الزيارة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم قبل منتصف ٢٠٢١.





وأضاف "العناني": "اليوم نعلن افتتاح أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما بهضبة الاهرامات -بدون أي بناء أو إنشاءات طبقا لاشتراطات المنطقة الاثرية - كأولى ثمرات بروتوكول تقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة بين المجلس الاعلى للأثار و الشركة المصرية أوراسكوم للاستثمار القابضة، والذي تم توقيعه في ديسمبر ٢٠١٨."



