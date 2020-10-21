رئيس جامعة القاهرة عن الطالبات المغتربات: "بناتنا في عنينا"
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:19 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعليقا على قبول الجامعة بعض الطلاب من محافظات الصعيد، لإبعادهم عن خلافات الثأر بمحافظاتهم، إن هذا الأمر لم يتم تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام.
وأضاف "الخشت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تؤدي دورها في الحفاظ على الطلاب ومستقبلهم وإبعادهم عن خلافات الثأر التي تلاحقهم.
وفى سياق آخر، أكد "الخشت"، أنه رفض تقليل أعداد الطالبات في المدن الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا وظل على مدى شهرين يبحث مع المسؤولين طرق عمل المدن بكامل طاقتها مع الحفاظ على صحة الطالبات واتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية.
وأضاف "الخشت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تؤدي دورها في الحفاظ على الطلاب ومستقبلهم وإبعادهم عن خلافات الثأر التي تلاحقهم.
وفى سياق آخر، أكد "الخشت"، أنه رفض تقليل أعداد الطالبات في المدن الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا وظل على مدى شهرين يبحث مع المسؤولين طرق عمل المدن بكامل طاقتها مع الحفاظ على صحة الطالبات واتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية.
وتابع رئيس جامعة القاهرة: "مش ممكن أسيب بنتنا في الشارع.. استوعبنا جميع الطالبات اللاتي ينطبق عليهن شروط الإقامة، ولن نترك فتاة واحدة للسكن الخارجي طالما تنطبق عليها الشروط.. إحنا صعايدة وبناتنا في عنينا وهنحافظ عليهم ومش هنسبهم".
الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية
ويرصد "الفجر"، الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلاب المغتربين في المدن الجامعية.
١. ضرورة إثبات محل الإقامة، بإرفاق إيصال كهرباء أو مياه جديد يحمل اسم والد الطالب.
٢. إحضار صورة أصلية من البطاقة الشخصية للطالب.
٣. توافر صورة أصلية من البطاقة الشخصية لوالد الطالب.
٤. تجهيز صورة من بطاقة الترشيح الخاصة بالطلاب الجدد.
٥. إحضار عدد أربعة صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4 في6.
يشترط لتقديم الطلاب المغتربين في المدن الجامعية، حصول الطالب على تقدير جيد كحد أدنى، وفي حالة وجود أماكن يُقبل تقدير مقبول، ويجب ألا يكون وقع على الطالب أي عقوبات سواء من المدينة أو الكلية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.
وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.
الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية
ويرصد "الفجر"، الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلاب المغتربين في المدن الجامعية.
١. ضرورة إثبات محل الإقامة، بإرفاق إيصال كهرباء أو مياه جديد يحمل اسم والد الطالب.
٢. إحضار صورة أصلية من البطاقة الشخصية للطالب.
٣. توافر صورة أصلية من البطاقة الشخصية لوالد الطالب.
٤. تجهيز صورة من بطاقة الترشيح الخاصة بالطلاب الجدد.
٥. إحضار عدد أربعة صور شخصية حديثة للطالب مقاس 4 في6.
يشترط لتقديم الطلاب المغتربين في المدن الجامعية، حصول الطالب على تقدير جيد كحد أدنى، وفي حالة وجود أماكن يُقبل تقدير مقبول، ويجب ألا يكون وقع على الطالب أي عقوبات سواء من المدينة أو الكلية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.
وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسى الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.
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