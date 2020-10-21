رئيس جامعة القاهرة عن الطالبات المغتربات: "بناتنا في عنينا"

قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تعليقا على قبول الجامعة بعض الطلاب من محافظات الصعيد، لإبعادهم عن خلافات الثأر بمحافظاتهم، إن هذا الأمر لم يتم تسليط الضوء عليه من قبل الإعلام.



وأضاف "الخشت" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على القناة الأولى المصرية، أن الجامعة تؤدي دورها في الحفاظ على الطلاب ومستقبلهم وإبعادهم عن خلافات الثأر التي تلاحقهم.



وفى سياق آخر، أكد "الخشت"، أنه رفض تقليل أعداد الطالبات في المدن الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا وظل على مدى شهرين يبحث مع المسؤولين طرق عمل المدن بكامل طاقتها مع الحفاظ على صحة الطالبات واتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية.



