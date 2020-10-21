وزير السياحة والآثار يفتتح أول مطعم لخدمة الزائرين تحت سفح الأهرامات

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شهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني يرافقه المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة وبحضور ٥٠ سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية والعربية والأفريقية بالقاهرة، افتتاح أول مطعم واستراحة داخل منطقة أهرامات الجيزة.



ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للأثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية لتقديم و تشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة الأهرامات.



ويقع مطعم واستراحة "ناين بيراميدز لاونج" الذي تديره وتشرف عليه بيراميدز للمشروعات الترفيهية التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على الناحية الجنوبية من هضبة الأهرامات ويطل على تسع اهرامات في منظر فريد وخلاب.



وتصل المساحة الكلية للمطعم والاستراحة إلى 1341 متر مربع، والتي تم تقسيمها الي عدة مناطق بعضها مغطي وبعضها مكشوف، وهي منطقة الخيمة وبرجولتين ومجلس بدوي إضافة الى موقف خاص للسيارات ملحق بالمطعم.



ويقدم مطعم واستراحة ناين بيراميدز لاونج خدماته المتنوعة من الوجبات والمشروبات المتميزة، والتي تتمتع بأعلى مستويات الجودة علي مدار اليوم، بالإضافة الي إقامة عدد من الفعاليات الخاصة، وذلك في أحضان الحضارة المصرية العظيمة.