أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التأهل لنهائي الكونفيدرالية

محمود فتح الله يشكر لاعبي بيراميدز علي التأهل لنهائي الكونفدرالية





تأهل نادي بيراميدز إلى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربي، بعد فوزه المستحق على فريق حوريا كوناكري الغيني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء بالمغرب.





وقال محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن المباراة النهائية أمام نهضة بركان لها حسابات أخري وسنستعد جيداً.





وأضاف فتح الله عبر تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" :"حوريا الغيني فريق محترم لوصوله للدور قبل النهائي، وفزنا لأننا إحترمنا المنافس بشكل كبير".





وتابع :" أشكر اللاعيبن والجهاز الفني على الأداء والمستوى والفريق كان مجهد بسبب خوض كل ٣ أيام مباراة في الدوري المصري واجتهدوا من أجل المكسب وجميع المنظومة في بيراميدز تستحق البطولة وسنقاتل ولدينا ثقة في اللاعبيةه بركان لكن هدفنا ان نصبح أبطال الكونفدرالية".



