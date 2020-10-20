أسعار النفط ترتفع عند التسوية بعد 4 جلسات من التراجع

انهت أسعار النفط تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع لأول مرة بعد 4 جلسات من التراجع مع تفاؤل الأسواق بشأن التحفيز الأمريكي.





وتقلت أسعار الخام الدعم مع تصريحات إيجابية بشأن إمكانية التوصل لاتفاق بشأن حزمة التحفيز وصعود الأسهم الأمريكية.





وتراجعت أسعار الخام خلال التعاملات حيث تجاوزت إصابات فيروس كورونا عالمياً 40 مليون حالة بالأمس، مع استمرار تفشي الوباء خاصة في أوروبا، ما يثير شكوكاً بشأن تعافي الطلب.





وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة في "أوبك+" دعمها لسوق النفط وسط تزايد المخاوف بشأن موجة ثانية للوباء.





في الوقت الحالي، تلتزم أوبك وحلفاؤها باتفاق خفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر، ثم تقليص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يومياً في يناير.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم نوفمبر بنسبة 1.5 بالمائة إلى 41.46 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم ديسمبر بنسبة 1.3 بالمائة إلى 43.15 دولار للبرميل.