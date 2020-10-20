توخيل يُعلن تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى: نافاس.





خط الدفاع: فلورينزي - كيمبيمبي - ديالو - كورزاوا.





خط الوسط: هيريرا - دانيلو - أدريسا جايي.





خط الهجوم: نيمار دا سيلفا - دي ماريا - مبابي.





يذكر أن باريس سان جيرمان خسر بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بالمباراة النهائية أمام بايرن ميونخ الألماني.



