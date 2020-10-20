وزيرة الهجرة: انتخابات مجلس النواب لها أهمية أكبر لدى المصريين في الخارج

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه منذ اللحظة الأولى لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد تصويت المصريين فالخارج، شكلت الوزارة غرفة عمليات لإمداد المصريين فالخارج بكافة المعلومات المطلوبة عن العملية الانتخابية.

وأشارت "نبيلة"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يتواصلون على مدار 24 ساعة مع المصريين للخارج للرد على أي استفسار يصل إليهم، مؤكدة أن هناك إقبال كبير من المصريين في الخارج على معرفة تفاصيل العملية الانتخابية.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن انتخابات مجلس النواب تحتل مكانة وأهمية اكبر لدى المصريين في الخارج من انتخابات الشيوخ.

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وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

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