سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة باريس سان جيرمان

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز خلال آخر مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز على حساب نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمىى: دي خيا.





خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - توانزيبي - لوك شاو - تيليس.





خط الوسط: ماكتومناي - برونو فيرنانديز - فريد.





خط الهجوم: ماركوس راشفورد - انتوني مارسيال.



