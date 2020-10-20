خبير: موسكو قادرة على تسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال أديب السيد الكاتب والمحلل السياسي، إن المبادرات الروسية والاتصالات مازالت قائمة بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الاذربيجاني والأرميني، بهدف إيجاد سبل لبدء تنفيذ هدنة إنسانية عملية بشأن إقليم ناجورنو كاراباخ.

وتابع خلال حواره لقناة الغد: "لقد أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن العسكريين الروس يتواصلون مع كلا الطرفين بخصوص وقف إطلاق النار ومن ثم وضع أليات تسمح بنشر مراقبين دوليين بموافقة البلدين وقوات حفظ سلام يشكل الروس غالبيتها أو يمنحها مجلس الأمن أمر القيام بهذه المهمة لتكتسب طابع شرعي دولي بهذا الأمر".

وأوضح أن ظروف القتال الميداني بدأت تفرض واقع جديد والقوات الأذربيجانية تحرز تقدما وهو ما يحسن من إمكانية التوصل لتسوية سياسية للنزاع، خصوصا وأن هناك أصواتا من أرمينيا تقول أن الاتفاق حول وضع قانوني للإقليم يساهم في تسوية عاجلة.

وأشار إلى أنه لا يوجد مجال إذا أراد مجلس الأمن إلا أن يوافق على المبادرة الروسية لأن روسيا لها اليد الطولى في المنطقة كونها منطقة نفوذ جيوسياسية خالصة لروسيا، ومن ثم جاءت الإجراءات الروسية لعدم تدخل أطراف خارجية في النزاع في المنطقة، موضحا أن روسيا لم تعترف بعد بالإقليم وأنها منطقة أرمينية ولن تعترف باستقلال الإقليم.

وأكد أن روسيا تملك أسس قانونية وسياسية واقتصادية وعلاقات ودية مع الجانبين للبدء في تنفيذ إجراءات وقف إطلاق النار والانتقال لتسوية النزاع علي أساس أن اٌقليم ناجورنو كاراباخ أراض أذربيجانية مع التأكيد على حفظ أمن وسلامة الأرمن في الإقليم وتمتعهم بكافة الحقوق في الإقليم وهو ما أكد عليه رئيس أذربيجان.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة كلًا من أرمينيا وأذربيجان إلى احترام هدنة جديدة في إقليم ناجورنو كاراباخ في وقت تتواصل فيه المعارك بين الطرفين.

وخلال الاجتماع الذي عُقد بطلب من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة، طالب المجلس الطرفين باحترام الهدنة الإنسانية التي كان يفترض أن تدخل حيّز التنفيذ الأحد الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الإطلاق النار ارمينيا واذربيجان

أخبار تهمك

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 32 دقيقة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 19 ساعة

3 لاعبين يضعون الزمالك في ورطة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ 33 دقيقة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ ساعتين و 32 دقيقة

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 13 ساعة

فوز تلا على غزل شبين بثلاثية في دوري القسم الثالث

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موضوعات متعلقة

بينهم مصر.. رد الفعل الدولي على الصدام بين جيشي أذربيجان وأرمينيا

تعرف على الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.. ولماذا إقليم ناغورنو كاراباخ؟

برعاية روسية.. هل تنهي المفاوضات قتال أرمينيا وأذربيجان؟

التفاوض وتحقيق السلام.. كيف يبدو الموقف المصري من أزمة أذربيجان وأرمينيا؟

مقتل مرتزقة أردوغان.. مستجدات الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان

تصعيد خطير.. أرمينيا وأذربيجان تخرقان الهدنة وتتبادلان القصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

08:00 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»