تحضيرا لمعركة الوداد.. الأهلي يجري مسحة طبية جديدة

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب الدور النصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.





ويجري لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية على هامش مران الفريق غدًا؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.





واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي استمرت يومين عقب العودة من المغرب؛ استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.