تحضيرا لمعركة الوداد.. الأهلي يجري مسحة طبية جديدة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:43 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يجري  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية غدًا الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل في إياب الدور النصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

ويجري لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية على هامش مران الفريق غدًا؛ وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي مرانه مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي استمرت يومين عقب العودة من المغرب؛ استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ ربع ساعة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 5 ساعات

فوز تلا على غزل شبين بثلاثية في دوري القسم الثالث

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 15 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 19 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 8 ساعات

3 لاعبين يضعون الزمالك في ورطة بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»