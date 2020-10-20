"ذروتها الجمعة"... الحكومة توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بسبب الطقس

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:48 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن عدد كبير من المحافظات ستتأثر من موجة الطقس السيء القادمة منهم حوالي 6 من محافظات الدلتا.

وأضاف "سعد، خلال مداخلة هاتقية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أن سيناء ستواجه سيول بسبب المناطق الجبلية بها.

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن أكثر المحافظات التي ستتأثر بسقوط الأمطار والطقس السيء هما الإسكندرية ومرسى طروح، لافتا إلى أن القاهرة الكبرى ستأثر بشكل متوسط.

وتابع: "الجمعة القادمة ذروة الطقس السىء"، مؤكدا أن المحافظات مستعدة بتوفير سيارات شفط المياه لمواجهة الامطار الغزيرة.

ونوه المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه جاري أعمال صيانة لشبكة الصرف الصحي لمواجهة الأمطار الغزيرة، معقبا: " نتوقع أن تكون الموجة أقل حدة من الماضي".

وأكمل: وزارة الري لديها خطط لمواجهة الامطار الغزيزة وتخزين كميات كبيرة من المياه للاستفادة منها".

وحول إمكانية حصول الطلاب على إجازة رسمية بسبب الطقس قال إن المحافظين لديهم مسئولية منح الطلاب إجازة من عدمه يوم السبا وفقا لحالة الطقس.

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