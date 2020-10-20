مرتضى منصور يُعلن موافقته على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه موافق على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي والمغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لحين شفاء لاعبي نادي الرجاء المصابين فيروس كورونا.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، ان الشخص قد يغير جنسيه او وظيفته، لكنه لا يقوم بتغير ناديه المفضل، معقبًا: "الأهلي والزمالك موجود في بيت واحد، ولذلك أعداء الوطن عايزين يولعوا في البلد بإثارة الفتنة الكروية"

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استعاد النادي الزمالك جهود اثنين من اللاعبين المصابين قبل المواجهة المرتقبة ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتأكد جاهزية الثنائي محمود علاء مدافع الفريق وحازم إمام الظهير الأيمن للمشاركة مع الزمالك في مباراة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد غيابهما عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

وأصبحت فرص الثنائي علاء وحازم قوية للمشاركة في مباراة الزمالك والرجاء المقبلة، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا ولكن يتوقف أمر مشاركتهما بالمباراة على الرؤية الفنية للمدرب جايمي باتشيكو.

وتواجه مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء مصيرا غامضا حتي الآن، بعدما تقدم الفريق المغربي بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يطلب فيه تأجيل المباراة بعد ارتفاع إصابات كورونا بين الفريق ولم يبت في الطلب حتي الآن.

وفاز الزمالك على فريق الرجاء المغربي بهدف دون مقابل في لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالمغرب، وستقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل 24 أكتوبر على استاد القاهرة الدولي.

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