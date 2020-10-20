الكهرباء ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.. وهذه مناشداتها للمواطنين (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:04 م
شيماء حسن
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كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن استعدادات وزارة الكهرباء لمواجهة التقلبات المناخية المتوقعة في أحوال الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال "حمزة" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لكل الشركات والقطاعات التابعة للوزارة لمواجهة التقلبات الجوية وإصلاح أي أعطال.

وأشار إلى أنه سيكون هناك فرق للطوارئ جاهزة للتحرك في أي مكان يتم الإبلاغ عن وجود أية عطل أو مشكلة بالكهرباء، موضحًا أن 121 هو رقم خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة من جميع المحافظات.

وأكد أن هناك فرق طوارئ من الوزارة بالتنسيق الكامل مع كل جهات الدولة في جميع المحافظات لعزل المنشآت الكهربائية وفصل الإنارة العامة أو حتى فصل التيار الكهربائي نفسه في حالة زيادة الأمطار.

من جانبه كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لمتابعة ورصد التنبؤات الخاصة بالأرصاد خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "سعد" أن بعض المحافظات ستتعرض لموجة طقس سيء بدءً من غدًا الخميس وهي حالة من التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وأشار إلى أن هذه الموجة ستختلف ذروتها في كل محافظة على حدة، ولكنها ستكون أقل حدة مما شهدته البلاد في أكتوبر أو مارس الماضيين، موضحًا أن تم إبلاغ كافة المحافظات لرفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع هذه التقلبات المناخية خلال الأيام المقبلة.

وتابع "إذا استدعى الأمر أن يكون هناك يوم إجازة للمدارس أو الجامعات أو المصالح والهيئات الحكومية، فالدولة مستعدة لهذا الأمر، ولكن في الغالب ستكون هذه الموجة في ذروتها يوم الجمعة المقبلة وهذا يوم إجازة طبيعي، ولذلك فالأمر لا يستعدي حتى الآن أية إجازات".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، " جميع المحافظات استعدت بوجد عربات كافية لشفط المياه والعمل من الآن على ضمان أن تكون كل البلاعات في حالة جيدة لتصريف المياه".

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