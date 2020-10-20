تعليق صارم من بوسي على شكوى والدها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:22 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
علقت المطربة بوسي، على إثارة والدها الجدل بسبب عدم سؤالها عليه، وانقلاب مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفا معه.

وقالت بوسي: "أنا مش مصدقة اللى بيحصل، خاصة أنى لم أقصر لحظة واحدة فى تقديم المساعدة والعون لوالدى، وكل طلباته مجابة على قدر ما استطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين"، وتابعت:"بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقى كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفون معه دون النظر الى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة".

ووجهت بوسي رسالة للجمهور قائله: "قبل أن تحكموا على شخصى وتنالوا منى اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبى، ويعلم الله أنى لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع اخوتى"، وأضافت:"مررت بظروف صعبة كادت تهتك أي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبى معى، لكنى حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفا الذي رأيته منه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوسي الفجر اخبار الفجر الفني أبي

أخبار تهمك

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

فوز ميت خاقان وبلبيس وفاقوس وأبو حماد وتلا في ختام القسم الثالث

منذ ساعتين و 33 دقيقة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

منذ 33 دقيقة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 12 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 10 ساعة

فوز تلا على غزل شبين بثلاثية في دوري القسم الثالث

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ حوالي 6 ساعات

3 لاعبين يضعون الزمالك في ورطة بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

المستشار بريك ينتقد ظاهرة الأحضان و"البوس" بين الرجال

قبيلة الغفران تجدد شكواها لدى الأمم المتحدة ضد تعنت نظام الحمدين

عاجل.. أسما شريف منير تبكي على الهواء: "أنا عايزة أموت نفسي" (فيديو)

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

اعترافات صادمة لمراهق شارك في قتل والده.. ويكشف طلب أمه

استمرار حبس المتهمين بقتل عامل واخفاء جثته بالمقابر في كرداسة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

12:29 م

نجم الأهلي يطلب المشاركة أساسيًا

08:00 م

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»