العميد يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك

وجه أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق طلبا جماهير الكرة المصرية بالتكاتف حول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والبعد عن التعصب مؤكدًا أن وصول الفريقين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون فخر للجميع.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نتمني وصول القطبين إلى النهائي، وأن يكون هناك حالة التفاف ودعم للناديين الكبيرين، وكذلك دعم بيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية".





وأضاف: "أطلقنا مبادرة "كلنا مصر في إفريقيا بلا تعصب"، وأطالب جميع الجماهير بدعم ومساندة الناديين والابتعاد عن حالة التعصب الشديدة في الوقت الحالي".





وواصل: "ندعم الأهلي والزمالك للوصول إلى نهائي بطولة إفريقيا، وأن تكون البطولة مصرية في النهاية".















