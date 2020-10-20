زلزال قوي يضرب إيسلندا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:00 م
زلزال
زلزال
وكالات
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قال مكتب الأرصاد الجوية في إيسلندا على موقعه الإلكتروني، إن زلزالا قويا هز جنوب غرب البلاد اليوم الثلاثاء.

 

وقال المكتب إن الزلزال وقع الساعة 01:43 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (13.43 بتوقيت غرينتش)، وسجلت قراءته الأولية قوة بلغت 5.5 درجة، مضيفا أنه تم رصد عدة هزات ارتدادية.

 

وكانت بيانات أولية للمركز الألماني لأبحاث علوم الأرض قد ذكرت أن الزلزال الذي ضرب الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي بلغت قوته 5.7 درجة، إلا أن الرقم جرى تعديله بعد ذلك إلى 5.5 درجة.

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