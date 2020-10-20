محافظ كفر الشيخ يطمئن على مصابى حادث انقلاب سيارة (صور)

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اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على 21 مصابًا في حادث انقلاب سيارة بترعة أبو عليوه بطريق أبو عليوه قبالة عزبة الماوي التابعة للوحدة المحلية لقرية تيدا التابعة لمركز سيدي سالم، خلال انتقاله للمستشفى فور نقلهم بسيارات الإسعاف.



وأشرف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ على الخدمات الطبية المقدمة لهم والإسعافات الأولية، وإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة.



جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة،واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ،والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتور لطفى عبدالسميع، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.