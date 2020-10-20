نصائح عن كيفية التعامل مع مريض السمنة (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:38 م
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن الاكتئاب والاضطرابات النفسية والعاطفية مع مريض السمنة تجعل من تخفيف الوزن شيئًا صعبًا، والإصرار مطلوب فإن كنت تعاني من سمنة مفرطة حاول ألا تكون حساسًا من توجيهات القريبين منك وعبِّر عن الطريقة والأسلوب الذي تحتاجه للاستفادة من هذا التوجيه.

وأضافت "حافظ"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تخفيف الوزن لا ينجح إذا كان الشخص مثقلًا بالهموم والمشاعر السلبية لذا يجب العمل على الاسترخاء ومواجهة المشاعر السلبية وتغييرها قبل البدء بنمط صحي متكامل لتخفيف الوزن، واجعل واحدًا من أصدقائك أو أهلك من تستطيع الاتصال والتعامل معه في حال الشعور بأنك تعاني من ضعف الإرادة، قائلة: "احرص ألا يكون هذا الشخص يعاني من سمنة وهو في طور التخفيف مثلك، وشارك أفراد عائلتك النظام الغذائي الصحي والتي ستتبعها فالمساندة من الأسرة مما يُسهل المهمة.

وتابعت: "اعلم بأنك مُعرض لأن ترتكب بعض الأخطاء أثناء التزامك بنظامك الغذائي الصحي الجديد، فلا تشعر بتأنيب الضمير وقُم بتحليل أفكارك ومشاعرك التي أدت بك إلى مثل هذه الأخطاء وعالج وخطط كيفية تعاملك في المرات القادمة مع هذه الأفكار والمشاعر بطريقة أفضل".

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