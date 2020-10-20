زيدان يرفض صفقة ريال مدريد ومانشستر يونايتد التبادلية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يرفض الخطة التي وضعها مانشستر يونايتد الإنجليزي للسماح بانتقال نجمه بول بوجبا إلى صفوف الملكي.

وأشار موقع ديفنسا سنترال الإسباني نقلاً عن تقارير بريطانية إلى أن مانشستر يونايتد استسلم أمام رغبة بوجبا باللعب لريال مدريد وأنه يخطط لمبادلته بالأوروجواياني فيدي فالفيردي نجم وسط الملكي.

وألمح الموقع الإسباني أنه إذا كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لتعاقد ريال مدريد مع بوجبا فإن زيدان يرفضها بشكل قاطع.

وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان لديه شغف بعدد قليل من النجم الحاليين في ريال مدريد وفالفيردي من أبرز هؤلاء.

وأفاد الموقع الإسباني بأن زيدان معجب بفالفيردي الذي لا يتعب من العمل في المباريات سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي ويرى أنه جزء أساسي من حاضر ومستقبل الفريق الملكي.


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