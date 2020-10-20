كورونا يمنع بارتوميو من مساندة برشلونة في دوري أبطال أوروبا
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:05 م
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لن يتمكن من حضور مباراة الفريق الكتالوني أمام ضيفه فيرينكفاروس المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن بارتوميو سيخضع للعزل الصحي لعدة أيام بعد أن كان قد خالط أحد أقربائه والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه تم الإعلان عن الخبر في نفس اليوم الذي أعلن فيه برشلونة أن بارتوميو دعا يوم الإثنين المقبل 26 أكتوبر إلى اجتماع مجلس الإدارة لبحث بعض القضايا الخاصة بالنادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتوميو يواجه وقت عصيب بسبب حملة حجب الثقة الأزمة المالية في النادي وقضية رواتب اللاعبين بالإضافة إلى الانتقادات التي يتعرض لها الفريق بسبب النتائج والآداء في المباريات الأخيرة.