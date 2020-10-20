كورونا يمنع بارتوميو من مساندة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة لن يتمكن من حضور مباراة الفريق الكتالوني أمام ضيفه فيرينكفاروس المجري في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن بارتوميو سيخضع للعزل الصحي لعدة أيام بعد أن كان قد خالط أحد أقربائه والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه تم الإعلان عن الخبر في نفس اليوم الذي أعلن فيه برشلونة أن بارتوميو دعا يوم الإثنين المقبل 26 أكتوبر إلى اجتماع مجلس الإدارة لبحث بعض القضايا الخاصة بالنادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتوميو يواجه وقت عصيب بسبب حملة حجب الثقة الأزمة المالية في النادي وقضية رواتب اللاعبين بالإضافة إلى الانتقادات التي يتعرض لها الفريق بسبب النتائج والآداء في المباريات الأخيرة.

أخبار تهمك

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 10 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

02:57 م

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»