شاهد.. طائرة مساعدات إماراتية خامسة إلى كازاخستان

أرسلت الإمارات اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات خامسة تحمل 21 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان.

ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 21 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من أجل تعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال عمار البريكي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات لدى نور سلطان: "تعد كازاخستان من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من دولة الإمارات، فخلال الأشهر الستة الماضية، تم إرسال 4 طائرات تحمل 54.5 طن من المستلزمات الطبية إلى كازاخستان التي تربطنا بها علاقة صداقة وطيدة".





وأضاف: "يأتي إرسال طائرة المساعدات الخامسة اليوم تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين، من خلال تقديم المستلزمات الطبية لدعم العاملين في القطاع الطبي في كازاخستان وتعزيز قدراتهم على مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم، أكثر من 1543 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.