حريق بسيط في مصفاة بالأردن اثناء تفريغ احد خزانات زيت الوقود

نشب حريق بسيط ضمن منطقة محدودة جدا اليوم الثلاثاء أثناء عملية تفريغ أحد خزانات زيت الوقود في موقع المصفاة بالزرقاء.





وقال الناطق الإعلامي في شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر البشايرة في بيان، إن عملية التفريغ كانت بغرض إجراء عملية صيانة لهذا الخزان، حيث تسربت كمية بسيطة من زيت الوقود لامست خط بخار بدرجة حرارة مرتفعة ما أدى إلى اشتعال النار بالكمية المتسربة.





ولفت البشايرة الى انه تم على الفور وقف عملية الضخ واستخدام مادة الإطفاء المناسبة لمكافحة النار المشتعلة، حيث تم إطفاء الحريق خلال فترة زمنية قصيرة جدا، مؤكدا انه لم تحدث أية إصابات أو أضرار بالمعدات.

واوضح أن كثافة الدخان المنبعث تعود إلى طبيعة مادة زيت الوقود الثقيل التي تنبعث منها كميات كبيرة من الدخان، شاكرا كوادر الدفاع المدني التي هرعت الى موقع الحادث.