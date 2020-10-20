مواطن تركي يفتح النار على أردوغان: لا أمتلك حق رغيف عيش
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:55 م
وكالات
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شن مواطن تركي هجوماً على حكومة بلاده ورئيسها رجب طيب أردوغان ، مشيراً إلى أنه لا يملك نقود في جيبه .
وسأل المواطن التركي مذيع قناة
تلفزيونية خلال مقابلة في الشارع : ” هل سبق لك أن تناولت الخبز فقط ؟ .. هل اكلت
خبز وزبادي فقط ؟ “.
وأضاف:"لا توجد نقود في جيوب
المواطنين ، أقول لهم ضعوا أيديكم على ضمائركم ، هل تستطيعون النوم ليلاً مرتاحين
؟" .
وتابع وهو يبكي: "سنحاسبهم يوم
القيامة على ذلك ، فأنا لست إنساناً عديم الشرف لا امتلك في جيبي ليرة ونصف الليرة لأشتري الخبز".
وأكد أنه لن يسامح في حقه ، مضيفاً :"أتمنى
بكل دمعة تسيل مني أن يحترقوا في جهنم ، عمري 52 عاماً لم أبك من قبل ، لن أتسامح
في حقي".