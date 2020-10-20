مواطن تركي يفتح النار على أردوغان: لا أمتلك حق رغيف عيش

شن مواطن تركي هجوماً على حكومة بلاده ورئيسها رجب طيب أردوغان ، مشيراً إلى أنه لا يملك نقود في جيبه .

وسأل المواطن التركي مذيع قناة تلفزيونية خلال مقابلة في الشارع : ” هل سبق لك أن تناولت الخبز فقط ؟ .. هل اكلت خبز وزبادي فقط ؟ “.

وأضاف:"لا توجد نقود في جيوب المواطنين ، أقول لهم ضعوا أيديكم على ضمائركم ، هل تستطيعون النوم ليلاً مرتاحين ؟" .

وتابع وهو يبكي: "سنحاسبهم يوم القيامة على ذلك ، فأنا لست إنساناً عديم الشرف لا امتلك في جيبي ليرة ونصف الليرة لأشتري الخبز".

وأكد أنه لن يسامح في حقه ، مضيفاً :"أتمنى بكل دمعة تسيل مني أن يحترقوا في جهنم ، عمري 52 عاماً لم أبك من قبل ، لن أتسامح في حقي".