مواطن تركي يفتح النار على أردوغان: لا أمتلك حق رغيف عيش

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:55 م
مواطن تركي
مواطن تركي
وكالات
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شن مواطن تركي هجوماً على حكومة بلاده ورئيسها رجب طيب أردوغان ، مشيراً إلى أنه لا يملك نقود في جيبه .

 

وسأل المواطن التركي مذيع قناة تلفزيونية خلال مقابلة في الشارع : ” هل سبق لك أن تناولت الخبز فقط ؟ .. هل اكلت خبز وزبادي فقط ؟ “.

 

وأضاف:"لا توجد نقود في جيوب المواطنين ، أقول لهم ضعوا أيديكم على ضمائركم ، هل تستطيعون النوم ليلاً مرتاحين ؟" .

 

وتابع وهو يبكي: "سنحاسبهم يوم القيامة على ذلك ، فأنا لست إنساناً عديم الشرف لا  امتلك في جيبي ليرة ونصف الليرة لأشتري الخبز".

 

وأكد أنه لن يسامح في حقه ، مضيفاً :"أتمنى بكل دمعة تسيل مني أن يحترقوا في جهنم ، عمري 52 عاماً لم أبك من قبل ، لن أتسامح في حقي".

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